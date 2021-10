LEGO® Technic™ im Esports

An eben jenem Wettkampf, der DNLS, wird auch das LEGO Technic Esports Team wieder mit von der Partie sein. Bereits in der vergangenen Saison war dieses in Partnerschaft mit dem Coanda Esports Team mit zwei Fahrern beim Finale, dem LEGO Technic Rennen, vertreten. Doch in diesem Jahr gibt es eine Regeländerung. Einer der beiden teilnehmenden Piloten muss aus der realen Rennwelt stammen, wenn die gesamte Serie am Sonntag, den 07.11.2021, um 13 Uhr an den Start gehen wird. Insgesamt 5 Rennen können die Motorsport-Fans im Winter virtuell über die Kanäle des Nürburgrings verfolgen.