PSG-Star Neymar bei der Poker-WM 2022 in Las Vegas

Aktuell sitzt Neymar ausgesprochen erfolgreich in einem Turnier, dass seinem Stil scheinbar deutlich zuträglicher ist. In „Event #41: $1.000 Super Turbo Bounty No-Limit Holdem“ wird, wie der Name vermuten lässt, mit kurzen Levelzeiten durch das Turnier gepflügt. Alle 20 Minuten Blinderhöhung; eliminiert man einen Spieler, so bekommt man $300 Prämie (Bounty). Von ursprünglich 2227 Spielern verbleiben aktuell noch 48, Neymar liegt auf Rang 10.