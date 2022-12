Profijob im Fußball: Für alle.

Wir leben im Jahr 2022. In einer Zeit, in der alles möglich scheint: Wir bestellen mit einem Swipe über das Smartphone das neue Trikot unseres Lieblingsvereins, wir reisen nahezu ohne Einschränkungen in den letzten Winkel unserer Erde und haben mit einem Klick Zugriff auf das unerschöpfliche Wissen dieser Welt. Doch trotz dieser Möglichkeiten wird der Traum einer Neunjährigen im Jahr 2022, eine Profilaufbahn anzustreben und mit Fußball ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wie ein Hirngespinst abgetan.