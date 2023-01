Fußballfans im Training - eine Initiative der Deutschen Krebshilfe

Pro Jahr führt jeder teilnehmende Verein zwei Durchgänge mit zwölf bis 15 Teilnehmern durch. Zwei Durchgänge deshalb, weil sich FFIT nicht nur an die XXL-Männer, sondern auch an die Frauen richtet. So wie in Bochum, wo derzeit eine Gruppe weiblicher VfL-Fans ein ähnlich anstrengendes Programm durchläuft, wie die Herren in Gladbach. „Endlich“, so Sonja aus Schwelm, „habe ich mir selbst eingestanden, dass ich es allein nicht schaffe und Hilfe brauche.“ Die 46-Jährige hat früher selbst Fußball gespielt, was man ihr heute allerdings nicht mehr ansieht. „Für eine Sportlerin ist es eine Katastrophe so auszusehen und das macht viel mit einem. Man fühlt sich selbst nicht mehr wohl und das Gesundheitsrisiko ist katastrophal hoch.“