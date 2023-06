LOTTO 6aus49 bei Lotto24 spielen

LOTTO 6 aus 49: Der Klassiker mit bis zu 45 Mio. Euro im Jackpot

Die beliebteste Lotterie bei deutschen Lottospielern ist seit Jahren LOTTO 6aus49 . Diese Zahlenlotterie, bei der 6 Richtige und eine Superzahl gefragt sind, wurde im Jahr 1955 gegründet. Heute fiebern jeden Mittwoch und Samstag Millionen Menschen den Ziehungen entgegen, in denen Millionenjackpots warten.

Diese Zahlenlotterie wird von den Mitgliedern des Deutschen Lotto- und Totoblocks veranstaltet.

Ob Sie auf die richtigen Zahlen gesetzt haben, erfahren Sie nach der Ziehung auf lotto24.de unter „Ergebnisse“. Natürlich informieren wir Sie auch per E-Mail und/oder SMS, wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern dieser Lotterie gehören.

Wie bilden sich eigentlich LOTTO-Quoten? Die Gewinnquote bei LOTTO von der Höhe des Spieleinsatzes und der Anzahl der Gewinner in den einzelnen Gewinnklassen ab. Bei LOTTO 6aus49 gibt es neun Gewinnklassen – von zwei Gewinnzahlen plus Superzahl bis hin zu sechs Richtigen mit und ohne Superzahl.

Die 16 staatlichen Lotterien sind dazu verpflichtet einen bestimmten Prozentsatz des auszuschüttenden Gesamtgewinns einer Ziehung innerhalb der neun Gewinnklassen zu verteilen. Außerdem gilt das Totalisatorprinzip: Das bedeutet, der Gesamtgewinn pro Klasse wird an alle Gewinner in dieser Klasse verteilt. Die Auswertung und Berechnung der LOTTO-Quoten obliegt den LOTTO-Gesellschaften.

Lottoquoten optimieren

Doch Spielteilnehmer können einfache Zahlenkombinationen vermeiden, um ihren möglichen Gewinnbetrag zu erhöhen. Hier geht es nicht um die Gewinnwahrscheinlichkeit, sondern die Gewinnhöhe. Die Fachleute sprechen in diesem Fall von „Quotenoptimierung“. Wie das geht, erfahren Sie in unserem Ratgeber » Richtig Lotto spielen.

Wie spielt man Lotto?

Das verrät Ihnen unser FAQ, in dem wir Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen geben. Dort erfahren Sie alles von Jackpot-Höhen und Regeln über Annahmeschluss und Ziehungen bis hin zur Gewinnchance pro Gewinnklasse.

LOTTO 6 aus 49: Häufig gestellte Fragen

LOTTO 6 aus 49 Jackpot: Was gibt es zu gewinnen?

LOTTO Regeln: Wie funktioniert LOTTO 6aus49?

Sie müssen nicht alle zwölf Spielfelder nutzen. Mit mehr ausgefüllten Felder steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn, aber auch die Gebühren beim Einreichen des Lottoscheins fallen höher aus. Legen Sie Ihren Spielschein anschließend in den Warenkorb und geben Sie ihn rechtzeitig vor Annahmeschluss ab.

Lotto 6 aus 49 Gewinnklassen

Die neun Gewinnklassen entscheiden über die Höhe der Ausschüttung: In der ersten Gewinnklasse gibt es den Hauptgewinn, der oftmals Millionenhöhe erreicht. Es gilt folgende Faustregel: Je höher die Gewinnklasse, desto kleiner der Gewinn, aber desto höher die Gewinnwahrscheinlichkeit.

Wahrscheinlichkeit 6 aus 49

Die Wahrscheinlichkeit im Lotto 6aus49 sechs Richtige zu tippen und damit in der Gewinnklasse 2 zu gewinnen, liegt bei 1:15.537.573. Um den Jackpot zu knacken, werden quasi sieben Richtige benötigt. Also ein Sechser im Lotto plus die richtige Superzahl. Hier ist die Chance 1:139.838.160. Alle Gewinnchancen je Gewinnklasse für LOTTO 6 aus 49 können Sie unserer Gewinnwahrscheinlichkeiten-Übersicht entnehmen.