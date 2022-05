Poker News Phil Hellmuth Joey Ingram

Und ja, es war wieder einmal Phil Hellmuth, der als Sieger aus dem Duell ging. Zum neunten Mal schaffte er es, seinen Gegner in diesem Format zu schlagen. Nun wird sich zeigen, wann die beiden für ein Rematch in den Ring gehen werden. Aber da beide sehr aktiv anderweitig beschäftigt sein werden während der World Series Of Poker, müssen wir wohl noch etwas warten.