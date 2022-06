Heftiger Bad Beat!

Gute Pokerspieler sollten übrigens wesentlich mehr dieser Bad Beats kassiert haben als ausgeteilt, denn sie kriegen die Chips der Gegner vor/nach dem Flop, am Turn oder River eben rein, wenn sie mit ihrer Hand vorn liegen und nicht hinten. Aber dann passiert es häufig! Der Gegner trifft seine Wunderkarte - das ist eben der beim Poker involvierte Glücksfaktor - und obwohl man eigentlich alles richtig gemacht hat, gehen die Chips an den Kontrahenten. Der Stachel sitzt meist sehr tief. Es fügt Leid zu. Und wie sagt man so schön: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also erzählt man sein Leid. Jedem, der einem gerade über wen Weg läuft. Egal, ob derjenige es hören will oder nicht. Meist gehen die Geschichten so oder zumindest so ähnlich. „Ich habe TOP Set gefloppt und der Big Blind callt meine Einsätze am Flop & Turn. Und dann trifft der Clown am River seine Traumkarte zum Bauchschuss für die Straße und nimmt mich aus dem Turnier“. Dass der Gegner neben der Option zur Straße auch noch einen Flush-Draw hatte oder auch andere kleine Details werden bei diesen Bad Beat Stories gern auch mal geschickt verschwiegen. Das macht die Story dramatischer und der Zuhörer entwickelt noch mehr Mitleid.