Kurioses aus der WSOP-Geschichte

Jeder, der bereits lange genug pokert, hat ihn irgendwann bereits über sich ergehen lassen müssen. Vermutlich aber auch schon selbst einmal ausgeteilt: Den berühmt berüchtigten 1-Outer. Am River tut er besonders weh. Wenn dies irgendwo in einer kleinen Home-Game-Runde passiert, dann kann man es irgendwie noch verdauen. Wenn es aber am Final Table einer Poker-WM passiert, dann schmerzt es richtig. Ob Anthony Ruberto das beim Event #26 im Jahre 2011 Erlebte heute immer noch Albträume beschert, kann ich nicht beantworten. Am Finaltisch dieses Events jedenfalls war er Chipleader, als er gegen den Zweitplatzierten in Chips, Oleksil Kovalchuk aus der Ukraine, in eine Hand verwickelt wurde. Beim Flop von AJ4 gingen beide All-IN und es entstand der zu diesem Zeitpunkt mit Abstand größte Pott des Turniers. Fast 80% aller im Turnier befindlichen Chips lagen in der Mitte. Ruberto hielt Pocket Jacks, Kovalchuk Pocket Vieren. Set over Set. Turnkarte eine nichts verändernde Zehn, Riverkarte dann die Herz 4 - Vierling für den Ukrainer. Beide Spieler konnten ihr Schicksal kaum fassen und starrten noch Minuten später ungläubig und kopfschüttelnd ins Leere. Während Ruberto sich von diesem Rückschlag nicht mehr erholte und kurz danach auf Platz sechs ausschied, nutzte Kovalchuk das Momentum und stand nur ein paar Runden später als Sieger des Events #26 fest. Und war nicht nur stolzer Träger eines Bracelets, sondern auch um knapp $700.000 reicher. Ruberto erhielt für seinen sechsten Platz $84.549. Dieses Geld dürfte jedoch für die nachhaltige psychologische Betreuung relativ schnell ausgegeben worden sein.