Wenn die Bubble platzt

Wenn ihr also das nächste Mal nach einem verlorenen Coinflip aus dem Turnier ausscheidet und mit dem Schicksal hadert, dann versucht euch an obige Geschichten zu erinnern. Es gibt immer Pokerspieler, die es noch härter getroffen hat. Und ein kleiner Tipp darf zum Abschluss natürlich auch nicht fehlen. Wenn ihr in der Bubble-Phase mit reichlich Chips unterwegs seid, dann übt ordentlich Druck auf eure Konkurrenten aus. Speziell auf die, die nicht so viele Chips vor sich stehen haben und genau eines vermeiden möchten: Bubble-Boy zu werden. Good game, wir sehen uns an den Tischen.