Poker News: Main Event vor der Entscheidung

Insgesamt sind in Deutschland 5.331 Spieler im GPI gelistet. Für einen deutschen Player Of The Year 2022 musste die in den USA lebende Jessica „Lilith“ Vierling zum ersten Mal in diesem Jahr die Spitzenposition räumen. Sie rutscht auf Platz 4 ab und wurde verdrängt von Mauricio Ferreira Pais auf Platz 1, Koray Aldemir auf Platz 2 und Ole Schemion auf dem dritten Platz.