Poker News: Zoff bei der WSOP

Über 1.000 Frauen kamen am Mittwoch zusammen, um dieses ganz besondere Event zu spielen. Leider kam es allerdings zu ein paar Meldungen, die nicht so positiv waren. Allen voran die Story, dass eine Frau am Tisch Chips aus einem $150-Turnier am Vortag an den $1.000-Tisch schmuggelte. Leider gibt es hier noch keine Auflösung der Situation, denn wie es aussieht, ist es schwer zu beweisen. Die Poker-Community ruft aber laut nach einem Ban für diese Spielerin.