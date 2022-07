WSOP erwartet Rekord beim Main Event

Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. Die WSOP 2022 in der neuen Location am Las Vegas Strip hat so viel Zuspruch erlebt, dass nun auch beim Hauptereignis, dem $10.000 Main Event, Rekordzahlen erwartet werden. Dabei werden bereits vier Starttage angesetzt statt der üblichen drei. Doch traditionell spielen an Tag 1A eher weniger Spieler (diesmal 900) und der Andrang setzt vor allem an den späteren Tagen ein.