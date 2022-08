Was ist Match Poker?

Kleppe: Es wird angestrebt, den Glücksfaktor des herkömmlichen Poker stark zu reduzieren und im Idealfall ganz zu eliminieren. Match Poker ist ein Teamsport, der im Regelfall live ausgetragen wird, Online-Austragung ist aber ebenfalls möglich. Es ist somit ein Mix aus herkömmlichem Texas Holdem Live- und Online-Poker, sowie durch das Teamformat und das Spielen auf mobilen Geräten Elemente des E-Sport. Das Team besteht aus normalerweise aus 6 Mitgliedern, welche alle an unterschiedlichen Plätzen an unterschiedlichen Tischen sitzen. An allen Tischen wird den Spielern auf den gleichen Plätzen die gleiche Pokerhand ausgegeben. Damit wird das Spiel an den unterschiedlichen Tischen vergleichbar und der Glücksfaktor der Kartenverteilung entfällt. Es wird von jedem Spieler notiert, wie viele Chips er in einer Hand gewinnt oder verliert, das Team mit den meisten gewonnenen Chips gewinnt die meisten Punkte usw. Nach einer festgelegten Anzahl Hände, z.B. 500 Hände auf mehrere Durchgänge/Sessions verteilt, gewinnt das Team mit meisten Punkten das Turnier. Man kann sich auf Youtube ein Video anschauen wie es gespielt wird: