Poker News: Betrüger gesperrt

Die DPM hat kürzlich diverse Kooperationen bekannt gegeben, so zum Beispiel mit dem Herzdamen Club und dem Las Vegas Vlogger „Mr. Dorson“. Um letzteren zu ehren, wird es am 17.11. Einen €150 Mr. Dorson Cup geben. Der Herzdamen Club wird organisatorisch am €250 Ladies Event am 20.11. teilhaben.