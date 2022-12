Außenseiter gewinnt WSOP Winter Special

Bei Blinds 250.000/500.000 hatte Corenkas den Pot mit Pocketkings eröffnet, Filatov stellte daraufhin am Button seine 4,6 Millionen Chips mit A♣️Q♥️All-in. Biao Ding, der mittlerweile in Führung lag, callte das All-in mit Pocketjacks und zahlte auch die letzten 1,7 Millionen, die Corenkas per 4-Bet noch zu investieren hatte. Das Board brachte keine Veränderung, sodass Corenkas mit über 18 Millionen Chips plötzlich vor Ding, Barak Wisbrod und Aleks Ponakovs in Führung lag.