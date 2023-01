Der große Dienstag-Showdown

Am Ende des Chipcounts liegt mit dem Weißrussen Mikita Basziakouski ein Spieler aus den Top Ten der All Time Money-List. Mit über $38 Million an Turniergewinnen ist Badziakouski aktuell Neunter in diesem Ranking. Im vergangenen Jahr gewann er zum zweiten Mal das €100.000 Super High Roller der EPT Barcelona und das €50.000 NLHE der Triton Poker Series Madrid. Bei der World Series of Poker holte er 2021 sein erstes Bracelet beim $50.000 High Roller.