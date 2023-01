Portugiese erobert die Bahamas

Wie wir bereits am Donnerstag berichtet hatten, wurden beim PCA Main Event 889 Entries für einen Preispool in Höhe von $8.623.300 erzielt. Zahlreich vertreten waren auch die Pokerspieler aus Deutschland und Österreich. Immerhin 13 erreichten die 127 bezahlten Plätze, darunter bekannte Namen, wie Fabian Quoss (111./$19.300), Pascal Hartmann (105./$19.300), Thomas Mühlöcker (104./$19.300), Christopher Frank (74./$22.300), Dietrich Fast (56./$25.600) und Giuseppe Pantaleo (25./$29.400). Mauricio Ferreira Pais war sogar am fünften und vorletzten Spieltag noch im Rennen, musste sich dann aber auf Platz 16 für $68.000 Preisgeld geschlagen geben.