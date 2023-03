Erste Titel bei US Poker Open vergeben

Auch die Sieger der bisher gespielten drei $10.000 NL Hold‘em Events sind bekannte Pros mit eindrucksvollen Erfolgen. Das Eröffnungsturnier mit 105 Entries gewann Joey Weissman. Die Prämie in Höhe von $231.000 reichte dem US-Amerikaner, um die Marke von $5 Millionen an Turnierpreisgeldern zu knacken. Es war zudem sein zweiter Sieg bei den USPO nach 2021.

Event #2 sorgte ebenfalls für 105 Entries, so dass auch Ren Lin $231.000 Prämie kassierte. Der New Yorker holte damit nach, was er eine Woche zuvor mit Platz zwei bei der $25k PLO Championship ($352.750 Preisgeld) verpasst hatte: Seinen ersten Sieg im PokerGO Studio.

Wie Joey Weissman, schnappte sich auch Sam Soverel seinen zweiten Titel bei den USPO nach 2021. Für Platz eins bei Event #3 (93 Entries) bekam der 32-Jährige $213.900 ausbezahlt. Die Konstanz von Soverel, der 2016 ein WSOP Bracelet gewonnen hat, ist beeindruckend. Obwohl sein höchster Einzelcash „nur“ $1.024.364 beträgt, stehen insgesamt über $20 Millionen an Turniergewinnen in der Bilanz. Den Großteil davon sammelte er durch über 20 Turniersiege bei den High Roller Events im Aria Resort & Casino. 2019 gewann er dort auch zwei Events und das Purple Jacket der Poker Masters.

Nacho Barbero aus Argentinien ist noch ohne USPO-Turniersieg, aber weiterhin in unheimlicher Form. Der Argentinier hatte vor dem Start der Turnierserie allein in diesem Jahr schon über $3 Millionen an Preisgeldern eingespielt, feierte Turniersiege bei der Triton SHR Series in Vietnam und der PGT PLO Series. Bei den USPO setzte er diesen Lauf mit den Plätzen fünf, zwei und sechs für insgesamt $302.550 an Preisgeldern fort und liegt aktuell auf Platz der Weltrangliste von Global Poker Index.