Max Kruse stürzt ab im Stud-Event

Enttäuschender Tag für Kruse

Max Kruse jagt bei der World Series of Poker weiter fleißig sein zweites Bracelet, der achte Spieltag in Las Vegas verlief letztlich aber enttäuschend. Bei der $10.000 Seven Card Stud Championship (Event #14) hatte Kruse den zweiten Spieltag auf dem aussichtsreichen 16 Platz erreicht, bekam dann aber von Beginn an keine einzige vernünftige Hand gedealt und schied nach 90 Minuten komplett bedient und weit vor den 20 bezahlten Plätzen aus.

Danach hüpfte der ehemalige Nationalspieler in das $1.500 No-Limit Hold‘em Six Handed. Hier entwickelte sich beim 35-Jährigen eine Achterbahnfahrt, die am Ende bei 369 bezahlten Plätzen als Bubble-Boy ohne Preisgeld endete. Bei Instagram berichtete Kruse seinen Fans, dass er mit einer fertigen Straight gegen ein Runner-Runner Full House die Segel streichen musste.

Furioser Start hilft Brockmann nicht

Mit nur vier Big Blinds war Henrik Brockmann aus Willingen im Finale der letzten 16 Spieler beim $5.000 No-Limit Hold‘em (Event #12) krasser Außenseiter. Zwei frühe Double-ups gegen Christina Gollins und GGPoker Ambassador Felipe Ramos brachten Brockmann zunächst zurück in die Spur, ehe ein Cooler dann doch die Hoffnung auf den Final Table zerstörte. Bei Blinds 50.000/100.000 ging der Deutsche per 4-Bet mit 12 Big Blinds und T♦T♠ All-in, Jeremy Eyer callte mit J♦J♣ und schickte Brockmann auf Platz 13 für $32.720 an die Rail.

Henrik Brockmann

Eyer selbst spielte am Ende gegen Ramos heads-up um das Bracelet und $649.550 Prämie. Zwischen den beiden entwickelte sich ein erbittertes Match, das Eyer ebenfalls durch einen Cooler zu seinen Gunsten entschied. Bei Blinds 200.000/400.000 ging Ramos vor dem Flop mit 34 Big Blinds und J♠J♥ per 4-Bet All-in und lief gegen Q♠Q♦ vom US-Amerikaner. Als Trostpflaster blieb dem Brasilianer ein Preisgeld in Höhe von $401.460.

Becker auf Kurs

Während Max Kruse sowie WSOP Main Event Champion Koray Aldemir bei der Stud Championship chancenlos waren, schaffte mit Johannes Becker ein weiterer deutscher Bracelet-Gewinner den Sprung ins Geld und letztlich auch in den Finaltag.

Johannes Becker

Bei insgesamt 111 Entries wurde ein Preispool in Höhe von $1.032.300 erreicht, allein der Sieg bringt neben dem Bracelet $311.433 Prämie. Den dritten und letzten Spieltag haben 13 Spieler erreicht und Johannes Becker liegt als Vierter mit 744.000 Chips aussichtsreich im Rennen. Besser lief der Tag nur für Max Hoffman (1.522.000), Maxx Coleman (1.238.000) und Brian Yoon (800.000).

Im Rennen ist auch noch Chad Eveslage (472.000), der in der ersten Woche bereits zwei Bracelets beim $1.500 Dealer‘s Choice und der $10.000 Dealer‘s Choice Championship gewonnen hat.

Drei Deutsche und ein Schweizer erreichen Tag 2 beim $25k NLHE

Beim $25.000 High Roller NLHE (Event #16) wurden am ersten Spieltag 264 Entries registriert und damit die Ausbeute von 2022 (251 Entries) bereits übertroffen. Es werden sehr wahrscheinlich sogar noch ein paar Buy-ins dazukommen, denn die Late-Registration schließt erst mit Beginn von Tag 2.

93 Teilnehmer haben die ersten acht Level überstanden, darunter der Schweizer Barcelet-Gewinner Alexandre Vuilleumier (11./774.000 Chips), der vierfache Bracelet-Gewinner Dominik Nitsche (42./369.000), Wojciech Barzantny (55./289.000) und Tobias Schwecht (76./160.000).

In Führung liegt Calvin Anderson mit 1.609.000 Chips vor Freddy Deeb mit 1.440.000, beide haben in ihrer Karriere bisher zwei Bracelet gewonnen. Weniger gut lief der Auftakt unter anderem für Shaun Deeb (81./139.000), Chance Kornuth (85./121.000) und Daniel Negreanu (88./90.000) aus.

Aldemir bester Deutscher beim PLO Deepstack