Las Vegas vor dem Mega-Streik?

Die Culinary Wokers Union vertritt Hotelangestellte in Las Vegas und ist die größte Gewerkschaft im US-Bundesstaat Nevada. Seit sieben Monaten wird mit MGM Resorts, Caesars Entertainment und Wynn Resorts verhandelt. Neben erheblichen Lohnsteigerungen geht es auch um die Sicherheit der Mitarbeiter in den Casinos – bisher ohne Ergebnis.

35.000 Hotelangestellte drohen mit Streik

Die Gewerkschaft vertritt 53.000 Arbeiter in Las Vegas, von denen 35.000 von einem Streik gegen die drei Casinounternehmen betroffen wären. Die Gewerkschaft fordert einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag und hat in einer kürzlichen Abstimmung mit 95% für einen Streik gestimmt. Der Streik wird, sofern sich bis dahin nichts bewegt, ab dem 10. November stattfinden, was sich auf den Betrieb der Casinos während des Formel-1-Rennens Las Vegas Grand Prix vom 16. bis 18. November auswirken könnte.