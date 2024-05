Blackjack-Gambler erreicht $1Mio. Gewinn mit wilder Challenge

Blackjack ist ein reines Glücksspiel. Das ist keine neue Erkenntnis. Der Amerikaner Tim Myres hat trotzdem in einer wilden Challenge die Gewinnsumme von 1 Millionen Dollar erreicht.

Myres, bekannt unter dem Instagram-Namen @tim.naki, erreichte sein siebenstelliges Ziel am Tag 83 seiner täglichen Blackjack-Herausforderung, bei der er 10 Cent pro Instagram-Follower setzt.

Naki, der die Herausforderung im Februar dieses Jahres mit einer Wette von 1500 Dollar startete, hat mit seinem Glücksspiel-Content Kultstatus erreicht und setzt mittlerweile regelmäßig über 100.000 Dollar pro Hand, nachdem er seine Instagram-Follower auf über 1,2 Millionen gesteigert hat. Die gewinnende Hand, bestehend aus Q♠ & 10♠, brachte ihm insgesamt 230.000 Dollar ein und ließ sein Gesamtguthaben auf komfortable 1.088.971 Dollar ansteigen, weit über der kaum zu glaubenden Millionengrenze. Nicht die typische Blackjack-Geschichte: Die Regeln für Nakis tägliche Herausforderung waren einfach – jeden Tag eine einzelne Hand Blackjack spielen, wobei die Höhe des Einsatzes direkt an seine Instagram-Followerzahl gekoppelt war.

Am ersten Tag startete Naki mit einer Wette von 1500 Dollar und legte stark los. Er gewann beeindruckende 7 seiner ersten 10 Hände an den Online-Live-Dealer-Tischen. Dieser frühe Erfolg, kombiniert mit seiner ansprechenden Präsenz in den sozialen Medien, brachte ihm schnell eine treue Anhängerschaft ein, die es genoss, seinen täglichen Blackjack-Spielen zuzuschauen.