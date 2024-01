Deutsche Führung beim PGT Finale

Alle für die Championship qualifizierten 54 Pokerspielerinnen und Pokerspieler gingen am Dienstag im PokerGO Studio des Aria Resort & Casino an den Start, darunter auch Jan-Peter Jachtmann, Leon Sturm, Daniel Smiljkovic sowie der Österreicher Max Neugebauer. Alle vier erreichten auch die letzten zwei Tische, ehe Jachtmann mit Toppair gegen die gefloppte Straight von Sturm auf Platz 15 den Kürzeren zog. Ein ähnliches Szenario gab es wenig später bei Neugebauer (Platz 14). Er callte am Turn mit Toppair das All-in von Chance Kornuth, der ebenfalls eine Straight umdrehte.