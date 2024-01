Deutscher Sieg bei der PGT Championship

Der in Österreich lebende Smiljkovic hatte im Vorfeld zum Saisonfinale der PokerGO Tour bereits starke Ergebnisse geliefert. Das Auftaktturnier der PGT Last Chance Series beendete er hinter Daniel Negreanu auf Platz zwei für $150.150, es folgten Platz 7 für $44.000 bei Event 3 sowie Platz neun für $28.700 bei Event 9. Am Mittwoch startete er dann als Führender in das Finale der PGT Championship, einem mit insgesamt $1.000.000 dotierten Freeroll, das für die 40 besten Spieler der PGT-Jahresrangliste plus 14 Dream-Seat-Gewinner zugänglich war.