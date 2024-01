Deutscher WSOP-Held im Millionen-Freeroll am Start

Angeführt von Isaac Haxton haben sich 54 Pokerspieler für das Saisonfinale der PokerGO Tour 2023 qualifiziert.

Die PGT Championship wird zum dritten Mal zum Abschluss der PokerGo Tour gespielt und zum dritten Mal in einem neuen Format. In der PGT Season 2021 handelte es sich noch um ein offenes Turnier mit $50.000 Buy-in. Ein Jahr später wurde die PGT Championship zum „Winner Takes It All Freeroll“ um $500.000, das nur für die Top 21 im PGT Leaderboard zugänglich war.

Auch in diesem Jahr warten auf den Gewinner $500.000 Prämie, insgesamt wurde der Preispool aber auf $1.000.000 erhöht, so dass die ersten sechs Plätze bezahlt werden. Qualifiziert sind diesmal die Top 40 im PGT Leaderboard 2023 und zusätzlich noch 14 „Dream Seat“-Gewinner, wie zum Beispiel Samuel Laskowitz und Dylan DeStefano. Die beiden US-Amerikaner gewannen ihre „Dream Seats“ über das Leaderboard der gerade beendeten PGT Last Chance Series im PokerGO Studio.

Isaac Haxton

Das Ranking in der Jahresrangliste spiegelt die Chipcounts für den ersten Spieltag wider. Isaac Haxton hat die abgelaufene Saison mit 2.847 Punkte auf Platz eins abgeschlossen und beginnt heute mit 285.000 Chips als Führender. Dahinter folgen Chris Brewer (249.000), Stephen Chidwick (241.000), WSOP Main Event Champion Daniel Weinman (230.000) und Alex Foxen (211.000). Qualifiziert haben sich unter anderem auch Erik Seidel (151.000), GGPoker Ambassador Daniel Negreanu (134.000), Phil Hellmuth (131.000), Chino Rheem (129.000), Adrian Mateos (127.000), Artur Martirosian (122.000), Josh Arieh (121.000) und Vorjahressieger Jason Koon (117.000).

Aus deutscher Sicht sind Jan-Peter Jachtmann (142.000), Daniel Smiljkovic (137.000) und Leon Sturm (131.000) für die PGT Championship qualifiziert. Jachtmann wurde im Juli beim legendären Main Event der WSOP in Las Vegas Vierter für ein Preisgeld von $3 Mio. Als einziger Österreicher hat Max Neugebauer (125.000) durch den Sieg beim Main Event der WSOP Europe genügend Punkte gesammelt. Jachtmann wird in jedem Fall antreten, bei allen anderen ist die Teilnahme allerdings nicht sicher. Denn einzig Smiljokovic hat im Vorfeld auch schon die PGT Last Chance Series gespielt.

Heute Abend wissen wir mehr. Los geht es um 21 Uhr deutscher Zeit.

