Ole Schemion rasiert Finaltable

Doppelschlag schockt die Konkurrenz

Samuel Mullur stellte seine 558.806 Chips am Cut-off mit A♠K♥ in die Mitte, Schemion callte am Button mit Q♠Q♦, Stumpf spielte aus dem Small Blind mit A♣K♣ die 3-Bet auf 2.100.000. Schemion ging daraufhin All-in, der Kanadier callte für insgesamt 4.064.220 und das Board fiel 3♥6♠4♠4♣5♠. Mullur blieb somit Platz sieben für $78.403, Stumpf musste sich als Sechster mit $99.994 begnügen. Schemion dagegen war nach dieser Hand klar auf Kurs in Richtung Titel Nummer fünf, führte zu fünft mit 9,65 Millionen Chips vor Astedt (3,33 Millionen).