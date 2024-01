PGT Champion Smiljkovic unterliegt im Heads-Up

Weisman bezwingt PGT Champion Smiljkovic

Dylan Weisman feierte beim $10.100 No-Limit Hold‘em (Event #2) seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr, nachdem er bereits bei der PGT Kickoff Series erfolgreich war. Bemerkenswert ist dabei, dass es die ersten Siege in der Variante No-Limit Hold‘em waren. 2021 gewann Weisman sein erstes WSOP Bracelet, 2022 seinen ersten Titel bei den U.S. Poker Open, beide Male in seiner Spezialdisziplin Pot-Limit Omaha. Seine Allroundfähigkeiten zeigte der Las Vegas Pro im Oktober 2023 mit dem Sieg des Dealer‘s Choice Events der PGT Mixed Games II. In der vergangenen Nacht setzte sich Weisman im Heads-up gegen Daniel Smiljkovic durch und kassierte $240.300 Preisgeld.