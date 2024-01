Rudolph scheitert knapp bei GGMillion$

Bei der jüngsten Ausgabe des GGMillion$ gab es am Sonntag 179 Entries für einen Preispool in Höhe von $1.790.000. Rudolph erreichte als einziger deutscher Teilnehmer die 20 bezahlten Plätze und schließlich auch den Final Table der letzten neun Spieler, für die es am Dienstag um den Titel und $363.836 Prämie ging.