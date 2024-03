Barbero rasiert Finaltisch, Jachtmann Dritter

Der Triton Jeju $30K Pot Limit Omaha-Finaltisch endete mit dem Sieg des argentinischen Profis Nacho Barbero, der sich seinen zweiten Triton-Titel sicherte. Er eliminierte jeden seiner sechs Gegner am Finaltisch, kassierte von jedem ein Kopfgeld von 40.000 € und erhielt am Ende 763.000 $ für seine fast mühelose Ralley zum Sieg.

Barbero fügte hinzu, dass es besonders schön war, einen Titel in PLO zu gewinnen, einem Format, in dem er sowohl in Turnieren als auch in Cash Games brilliert hat.