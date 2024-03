Ex-Eishockey Profi bezwingt verrückten Professor

Was für ein Finale bei 100K Main Event der Triton Series. 216 Teilnehmer, Rekord-Teilnehmerzahl bei diesem Super High Roller. Am Ende stehen sich zwei komplett verschiedene Spielertypen im Heads-Up gegenüber. Der 28-jährige Tscheche Roman Hrabec, sehr bekanntes Gesicht an den europäischen Pokertischen und längst Preisgeld-Millionär.