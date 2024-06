17:1 Führung im Heads-Up verspielt

1.532 Spieler hatte Robert Natividad schon hinter sich gelassen. Nur Daniel Sepiol stand ihm noch im Weg. Und er hatte das 17fache an Chips zur Verfügung. Doch dann ging alles schief......

1.532 Spieler hatte Robert Natividad schon hinter sich gelassen. Nur Daniel Sepiol stand ihm noch im Weg. Und er hatte das 17fache an Chips zur Verfügung. Doch dann ging alles schief......

Um beim Poker die Dominanz im Heads-Up zu beschreiben, wird häufig die Verhältnismäßigkeit der beiden verbliebenen Chipstacks bemüht. „Spieler A geht mit einem 3:1 Chiplead ins Heads-Up gegen Spieler B“, bedeutet, dass Spieler A dreimal so viele Chips besitzt wie Spieler B. Ein Chiplead ab 4:1 aufwärts gilt als immenser Vorteil. 10:1 ist so etwas wie ein 4:0 im Fußball in der 75. Minute. Aber 17:1?