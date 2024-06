Die verzweifelte Jagd des Daniel Negreanu

Ohne jeden Zweifel ist Daniel Negreanu der Pokerspieler, der weltweit die größte Aufmerksamkeit genießt. Dafür sorgt alleine schon sein täglicher Vlog von der World Series of Poker. Negreanu präsentiert darin seinen 836.000 Abonnenten recht intime Einblicke in sein Leben. Das reicht von privaten detaillierten Aufnahmen seiner neuen, luxuriösen Villa, über vegane Essentips, bis hin zu manisch kompetitiven Spiel-Duellen mit seiner Frau Amanda. Dazu gibt es Pokercontent über gespielte Hände, atmosphärische Eindrücke aus dem Horseshoe Casino und manches mehr.

11 Jahre Durststrecke

Nein, nein, nein. Doch!

Doch die Gier nach dem Erfolg ist bei dem Kanadier derzeit auf Anschlag. Und so warf er die Viertel Million Dollar schlussendlich doch noch in den Ring, um sich mit den Besten der Besten zu messen.

Es riecht mal wieder nach einem Rekord beim teuersten Turnier der World Series of Poker. Im vergangenen Jahr wurde durch 69 Entries ein Preispool in Höhe von $17.181.000 erzielt. Diesmal sind es nach Tag 1 bereits 58, und die Registrierung ist heute noch zwei weitere Level geöffnet. Für Daniel Negreanu schien sich der insgesamt schlechte Lauf der ersten drei Wochen gestern nahtlos fortzusetzen. Der Kanadier hat bisher sechs ITM-Platzierungen vorzuweisen, sollte er aber beim $250K nicht cashen, würde das aktuelle Minus auf knapp $650.000 anwachsen.

Los ging es am ersten Spieltag mit 1,5 Millionen Chips und Negreanu musste schwer kämpfen, fiel zunächst auf 300.000 Chips zurück. Im letzten Level des Tages gelang dem sechsfachen Bracelet-Gewinner aber ein echter Befreiungsschlag. Negreanu brachte seine Chips vor dem Flop mit K♥K♣ gegen A♥Q♣ von Orpen Kisacikoglu im Pot unter und musste nur am 9♣Q♠9♠-Flop kurz zittern. Der K♦ am Turn machte bereits alles zugunsten von Negreanu klar, doch weil es so schön war, gab es vom Dealer noch den K♠ für Quads obendrauf.