John Racener krönt Comeback mit zweitem Bracelet

2010 wurde er Zweiter im Main Event der WSOP. Seitdem sucht John Racener seinen Platz in der Pokerwelt. Nun gewann er in Las Vegas sein zweites WSOP Bracelet.

2010 wurde er Zweiter im Main Event der WSOP. Seitdem sucht John Racener seinen Platz in der Pokerwelt. Nun gewann er in Las Vegas sein zweites WSOP Bracelet.

Seine wilden Tage sind längst Geschichte. Als John Racener im Jahr 2010 beinahe das Main Event gewann und am Ende „nur“ $5.5 Millionen für Rang 2 einstrich, machte er noch weitere Schlagzeilen. Gleich dreimal wurde er mit Alkohol am Steuer erwischt.

Es war zwar nicht ganz eine „Chip and a Chair“-Situation, aber John Racener kam an Tag 3 des Events #19: $10.000 Limit Hold‘em Championship bei der World Series of Poker 2024 im Horseshoe und Paris Las Vegas mit den wenigsten Chips in ein Feld, das neun WSOP-Bracelet-Gewinner und einen ehemaligen Champion enthielt.

„Ich bin so gesegnet und dankbar, hier zu sein“, sagte Racener kurz nachdem er Chad Eveslage im Heads-up besiegt hatte, um den Sieg zu sichern. „Ich bin einfach so glücklich, hier zu sein, spielen und grinden zu können.“

Racener schreibt seinen bisherigen Erfolg in diesem Sommer größtenteils seiner Frau zu, die sich um ihre zwei Söhne kümmert und ihm so ermöglicht, sich voll auf das Spiel zu konzentrieren, wenn er unterwegs ist.

Im Kontext seiner Pokerkarriere sagt Racener, dass dieser Sieg ihm helfen wird, sein Hauptziel zu verfolgen: Die Auszeichnung als WSOP Player of the Year. 2017 kam er diesem Ziel nahe und belegte den zweiten Platz hinter Chris Ferguson. Doch mit einem Sieg so früh in der Serie hat sich ihm eine weitere goldene Gelegenheit geboten. „Es ist ein großartiger Start für mich. Jeden Tag, den ich in Vegas bin, werde ich spielen.“