Legende Johnny "The World" Hennigan gewinnt sein 7. Bracelet

Im Poker gilt seine große Leidenschaft den „Mixed Games“, den Varianten abseits des inflationären „No Limit Texas Holdem“. Mit so klangvollen Namen wie „2-7 Triple Draw Lowball“ oder „H.O.R.S.E. Dabei hat er bei der World Series of POker (WSOP) in den vergangenen 22 Jahren insgesamt sechs Bracelets gewonnen.

21 Varianten zur Auswahl

„Ich denke nicht wirklich viel darüber nach. Ich habe Stud gespielt, weil es das Spiel ist, in dem ich am besten bin. Und je jünger die Leute sind, desto weniger haben sie Stud gespielt. Es ist zweifellos mein bestes Spiel, und es steht wahrscheinlich ganz unten auf ihrer Liste. Also habe ich Stud gewählt, und ehrlich gesagt, hatte ich in diesem Spiel immer Glück, sodass ich scheinbar jeden Pot gewinne.“