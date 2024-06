Max Kruse noch mit kleinen Bracelet-Chancen

Kruse, Ivey und Negreanu erreichen Finaltag der Dealer‘s Choice Championship

Bei der $10.000 Dealer‘s Championship sind es am Ende 141 Entries für einen Preispool in Höhe von $1.153.200 geworden, die Siegprämie beträgt $333.045. Kruse war von Platz 20 in den zweiten Spieltag gestartet, kam nie so richtig in Fahrt, überstand aber letztlich als Shortstack die Moneybubble (22 Plätze bezahlt) und schaffte kurz vor dem Ende des Spieltags bei noch elf Spielern auch noch einen extrem wichtigen Double-up auf 268.000 Chips.