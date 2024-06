Negreanus größter Sieg

Vor Beginn der WSOP schaut er sämtliche Rocky-Filme. Seine Hunde heißen Rocky und Apollo. Sein Motto ist angelehnt an Rocky Balboa: „Es geht nicht darum wie hart du triffst. Es geht darum wie viel du einstecken kannst.“ Denn Daniel Negreanu musste viel einstecken in den vergangenen 15 Jahren.

Zuletzt gewann er in Las Vegas 2008 ein Bracelet, 2013 war es bei der europäischen Ausgabe in Frankreich.

Das Monster gewonnen

Und die Hand des Jahrhunderts, über die wir bald nochmal an anderer Stelle sprechen müssen. Mit einem spektakulären „One Outer“ sicherte sich Negreanu da einen Riesenpott. Ein „One Outer“ bedeutet, es gibt nur eine Karte im gesamten Deck, die zum Sieg hilft. So etwas wie ein abgefälschter Freistoss im Fußball, der in der 96. Minute an beide Innenpfosten knallt und vom Rücken des Torwarts über die Linie kullert, zum Sieg.