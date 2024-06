Neymar jubelt über absurde Pokerhand

von Michael Körner 23.06.2024 • 15:11 Uhr Wie war das mit dem Teufel und dem großen Haufen? Fußball-Superstar Neymar erlebte am Pokertisch eine außergewöhnlich glückliche Fügung.

Wer dem Pokerspiel bei „Hustler Casino Live“ auf YouTube zuschaut, der kann relativ sicher sein, dass dort Menschen über Stunden sich beständig viele Hunderttausend Dollar hin und her schieben. Oft wohnen prominente Sportler, Influencer oder Schauspieler dem Treiben bei, denen Geld so ziemlich das Egalste auf der Welt ist. So wie vergangene Nacht Neymar, der brasilianische Ballkünstler, spätestens seit seinem Engagement in Saudi Arabien mit einem unendlich großen finanziellen Füllhorn ausgestattet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der zweite Hauptdarsteller, der vermutlich spektakulärsten Hand seit Jahren, ist Alex Keating, ein amerikanischer Profispieler. Sein finanzielles Fundament dürfte nur ein Bruchteil von Neymars Möglichkeiten umfassen. Allerdings spielt Keating so, dass man glauben könnte, ihm gehöre Saudi Arabien. Er ist in der Pokerszene deswegen ein absoluter Fan-Liebling.

Mehrfacher Gamble möglich

Um den Ablauf der Hand zu verstehen, muss man wissen, dass sich Spieler gelegentlich darauf einigen, die vierte und/oder fünfte Gemeinschaftskarte bei No Limit Texas Holdem - also Turn und/oder River - zweimal auszugeben. Das reduziert den Glücksfaktor in den teils absurd hohen Pötten beim Cashgame.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Hand begann komplett normal, als der Boxer Chris Eubank Jr. aus früher Position mit 6♦5♠ auf $1.000 erhöhte. Ninja folgte ihm mit K♦10♣, ebenso wie Neymar mit 9♣5♥. Keating, der am Button A♦4♦ hielt, machte eine Drei-Bet auf $5.000 und erhielt Calls von allen drei Spielern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als der Flop 9♦2♣Q♦ zeigte, fühlte sich nur Keating mit einem Flush-Draw wohl. Rein spieltechnisch ist die Hand auf ihn zugeschnitten. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als würde die Hand nicht viel hergeben. Aber das war weit gefehlt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Action wurde zu Keating gecheckt, der einen Standardeinsatz von $10.000 machte. Ninja und Neymar callten, um den 6♠ auf dem Turn zu sehen. Die ersten beiden Spieler checkten, und diesmal ging Keating All-in und deckte beide Gegner ab.

Ninja zog sich zurück, aber Neymar, machte einen riskanten Call für $74.400 mit nur einem zweiten Paar, was tatsächlich die beste Hand war.

Beide Spieler einigten sich darauf, den River zweimal zu laufen, und der erste — 3♦ — ging an Keating. Beim zweiten River — 5♣ — sicherte sich Neymar die andere Hälfte des Potts. Aber dann gerieten die Dinge ein wenig aus den Fugen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Keating bot seinem Gegner einen dritten Flip für jeweils $50.000 an. Der Dealer drehte dann die Q♥ um, was Neymar den $100.000 Side Pott einbrachte.

Karo, Karo, Karo. Oder ein Ass!

Der Amerikaner braucht eine Karo-Karte oder ein Ass, um die Hand zu gewinnen.

„Noch einmal für fünfzig,“ bot Keating an, in der Hoffnung, sein Geld zurückzubekommen.

Erneut drehte der Dealer eine River-Karte um, diesmal den J♥, wasNeymar einen weiteren Gewinn von $50.000 bescherte. Keating war noch nicht fertig.

„Noch einmal,“ flehte er.

Zum dritten Mal in Folge war der River — J♣ — günstig für Neymar. Aber Keating wollte trotz eines Verlusts von $150.000 in dieser Hand noch nicht aufhören. Er wollte erneut flippen, was sein Gegner gerne annahm. Und wie bei den ersten drei Side-Pot-Flips war auch der nächste Versuch mit der 2♥ gut für Neymar, doch der vierte Flip war für jeweils $75.000.

Warum dort aufhören? Keating bat um einen weiteren Flip, diesmal für jeweils $60.000. Er konnte doch unmöglich wieder verlieren, oder? Falsch. Die fünfte Side-Pot-River-Karte war die 9♠, erneut eine Niete.

Keating ging dann mit $75.000 All-in für einen letzten Flip, der sich als eine weitere Niete — 10♠ — herausstellte. Wie der Hustler Casino Live-Kommentator Christian Soto sagte: „(Neymar) hat Keating bei den Flips abgeräumt.“