33 Bracelets bei der WSOP Online auf GGPoker

Der Countdown läuft! Am 18. August beginnt die mit Spannung erwartete WSOP Online International 2024. Über einen Zeitraum von sechs Wochen werden im Online-Pokerraum von GGPoker Millionen an Preisgeldern und 33 WSOP Gold Bracelets ausgespielt.

$25 Millionen garantiert beim Main Event

Was die WSOP in Las Vegas für Live-Poker ist, ist die WSOP Online International für Online-Poker: die größte Turnierserie der Welt. Das Aushängeschild ist auch an den virtuellen Tischen der Main Event mit $5.000 Buy-in. Im letzten Jahr wurde mit einem Preispool in Höhe von $28,5 Millionen ein neuer Weltrekord für Online-Poker erzielt. Den Sieg samt $2,78 Millionen Prämie holte der Belgier Bert Stevens. Ob es in diesem Jahr eine weiter Steigerung gibt, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass mindestens $25 Millionen ausgespielt werden, denn diese Summe garantieren die WSOP und GGPoker.