Seth Davies gewinnt Super High Roller Bowl IX

Platz 26 der „All-Time Money List“

Dieser Sieg war der größte Erfolg in Davies‘ Karriere und übertraf sein Ergebnis von $1.078.347 für den zweiten Platz beim $100k Super High Roller der PCA 2023. Davies hat nun mehr als $29.268.000 an Turniergewinnen erzielt und steht laut The Hendon Mob nun auf Platz 26 der All-Time Money List. Dabei überholte er Spieler wie Scott Seiver, Brian Rast, Antonio Esfandiari, Michael Watson, Danny Tang und Daniel Colman.

Feister Bluff

Vier Spieler ins Geld

Ausmus gewann die ersten beiden Hände gegen Maue und schob den Deutschen damit ans Ende des Leaderboards. Pardo spielte aggressiv mit Neun-Zwei suited und verlor dann noch einige Pötte, wodurch er die Chiplead an Davies abgeben musste. Pardo floppte dann ein unteres Set gegen Ausmus‘ Top-Paar, das sich in einen Flush verwandelte. Ausmus checkte den River, Pardo setzte genug, um Ausmus All-in zu setzen, der Amerikaner callte und verdoppelte, sodass die Top drei eng beieinander lagen.

Davies auf dem Vormarsch

Davies setzte dann am Turn mit einem Straight-Draw und veranlasste Pardo zum Fold, womit er fast die Hälfte der im Spiel befindlichen Chips hielt. Während Pardo und Ausmus um den zweiten Platz auf dem Leaderboard kämpften, gelang es dem Spanier, nach einem gewonnenen Pott mit Two Pair gegen Ausmus und einem weiteren mit Pocket-Tens gegen Davies den zweiten Platz zu übernehmen.

Nach einigen Hin und Her zwischen allen drei Spielern setzte Davies einen großen Zug, um sich abzusetzen, indem er Pardos Bluff mit Dame-hoch mit Second Pair aufdeckte und nun 4,26 Millionen Chips hielt, während Pardo und Ausmus zusammen 2,9 Millionen hatten. Ausmus sank auf weniger als 14 Big Blinds, bevor er All-in aus dem Big Blind mit König-Neun gegen Pardos Ass-Sechs aus dem Small Blind callte. Sowohl ein Ass als auch ein König kamen auf den Flop, aber keine weitere Hilfe kam für Ausmus, und er schied auf dem dritten Platz aus und gewann $1.200.000 Preisgeld - seine drittgrößte Karriereauszahlung.

Davies begann das Heads-up-Spiel mit einem Vorsprung von 4,26 Millionen zu 2,94 Millionen gegen Pardo und baute diesen sofort in der ersten Hand aus, als er am Turn ein zweites Paar traf und Pardos Neun-hoch am River vertrieb. Die zweite Hand im Heads-up sollte auch die letzte sein, als Davies mit Acht-Sieben erhöhte und Pardo mit Vier-Drei verteidigte. Nachdem der Flop durchgecheckt wurde, traf Davies am Turn die Nut Straight, während Pardo einen bedeutungslosen Straight Draw aufnahm. Pardo setzte, und Davies callte, bevor Pardo am River seinen Straight traf. Pardo setzte fast die Hälfte seines Chipstacks, bevor Davies All-in ging. Pardo nutzte mehrere Time Extensions, bevor er All-in callte und die Nut Straight von Davies zu sehen bekam. Pardo wurde auf dem zweiten Platz eliminiert und erhielt $1.900.000 Preisgeld. Sein größter Karrieregewinn katapultierte ihn auch vor Carlos Mortensen auf Platz drei der spanischen All-Time Money List, hinter Adrian Mateos und Sergio Aido.