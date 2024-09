Sensation: Hawk Tuah Girl plötzlich am Pokertisch!

Für den also mehr als unwahrscheinlichen Fall, dass Sie von der Entstehung des „Hawk Tuah Girls“ noch nie gehört haben, hier gibt es das Video sogar in Originallänge:

Unabhängig davon, dass die Welt vermutlich größere Probleme hat, als einer neuen und vermutlich auch schnell vergänglichen Internet-Sensation zu folgen, bemüht sich Haliey Welch, ihre zarte Berühmtheit in monetäre Bahnen zu lenken. Kaum ein Event in den USA kommt derzeit ohne die 21 oder 22-jährige (tatsächlich gibt es keine konkrete Altersangaben) aus. Ob Sport, Musik, Festivals jeder Art, das „Hawk Tuah Girl“ reist fleißig durch die Lande.

Und nun saß sie tatsächlich an einem Pokertisch in Las Vegas. Normalerweise geben sich im PokerGO Studio die besten High Roller der Welt die Klinke in die Hand. Im Gegensatz dazu ließ Welch von Beginn an keinen Zweifel, dass sie da eigentlich nichts zu suchen hat.