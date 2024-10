Der Poker-DJ

Jan : Poker ist ein Einzelkampf, der besonders am Online Tisch manchmal sehr einsam sein kann. Durch den Stream konnte ich eine Community aufbauen, die sich gegenseitig im Chat austauscht. Dazu kann ich mein erlerntes Wissen mit den Zuschauern teilen. SPORT1: Es heißt immer, man soll beim Pokern nicht so viel über sich verraten. Im Stream allerdings legst du deine Gedankengänge komplett offen. Ist das nicht ein großer Nachteil für dich?

Jan: Natürlich kennen meine treuen Zuschauer Strategien, die ich regelmäßig anwende und sie könnten es zu ihrem Vorteil gegen mich anwenden. Aber man landet zum Glück selten gemeinsam am Tisch. Außerdem ist Poker so vielseitig, dass sich Strategie-Ansätze von Tisch zu Tisch und Gegner für Gegner schnell ändern können. So kann man sich durchs Zuschauen kaum Vorteile verschaffen, zumal ich selbst auch immer versuche, den Gegenspielern am Tisch einen Schritt voraus zu sein.