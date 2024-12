Michael Körner 15.12.2024 • 13:58 Uhr Beinahe hätte Boris Becker den zweiten Tag beim WSOPP Main Event erreicht. Doch die Tennislegende scheiterte auch im zweiten Anlauf. Dafür hat sich Deutschlands Nummer 1 ganz weit nach oben katapultiert.

Zweiter Aufschlag Becker - Holz serviert Ass -Parker returniert Könige. So in etwa könnte man das Fazit ziehen bei drei Spielern, die in ihrer jeweiligen Disziplin Legendenstatus haben. Das Endergebnis an Tag 1C des Super Main Events der WSOP Paradise war jedoch ein völlig anderes. Boris Becker, Fedor Holz und Tony Parker spielten am dritten Starttag mit unterschiedlichen Resultaten.

Boris Becker, auf Einladung von Veranstalter GGPoker beim Mega-Event auf den Bahamas, konnte die sich ihm angebotene zweite Chance nicht nutzen. Becker scheiterte in Level 10 kurz vor Ende des Tages.

Tatsächlich ist es möglich, sich bis zu einem frühen Level des zweiten Tages immer wieder neu in das Turnier einzukaufen, natürlich mit Entrichtung des $26.000 Buy-Ins. Der deutsche Vorjahressieger Stanislav Zegal nutzte sogar drei sogenannter „Bullets“, schied allerdings entsprechend häufig aus.

Ob Becker heute am vierten und letzten Starttag nochmal einsteigt, ist nicht bekannt.

Wesentlich besser lief es für Fedor Holz, dem erfolgreichsten deutschen Turnier-Pokerspieler aller Zeiten. Nach seinem starken dritten Platz ($1.8 Mio. Preisgeld) im Triton 100K Super High Roller, liegt Holz momentan auf Rang 1 im Super Main Event. Er wird Tag 2 mit über 4.8 Millionen an Chips beginnen, was fast 200 Big Blinds repräsentiert.

Ebenfalls den ersten Tag überstanden hat Tony Parker, Ex-NBA-Profi, vierfacher NBA-Champion mit den San Antonio Spurs. Der Franzose ist kein Neuling am Pokertisch und hat schon häufiger bei großen Events gespielt. Besondere Disziplin, vielleicht sogar etwas zu viel, zeigte Parker in einer Hand, gespielt am TV-Tisch, als er ein paar Könige hielt. Die zweitstärkste Starthand überhaupt.