Rad-WM: Lisa Brennauer verpasst Medaille knapp - Gold für van Dijk

Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer ist bei ihrem ersten Einsatz bei der Straßen-WM in Belgien nur knapp an einer Medaille vorbeigefahren. Im Einzelzeitfahren am Montag zeigte die 33-Jährige in 37:34 Minuten ein gutes Rennen, musste sich nach 30,3 km in Brügge aber mit dem fünften Platz begnügen.