Tour de Romandie: Godon sprintet zu Gelb

Godon, der in der Gesamtwertung nun sechs Sekunden vor dem Tagesdritten Gianni Vermeersch aus Belgien (Alpecin-Deceuninck) liegt, gewann in Fribourg vor seinem Teamkollegen Andrea Vendrame aus Italien. Der Berliner Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck) zeigte sich im Laufe der relativ flachen Etappe immer wieder aktiv an der Spitze und sicherte sich die Führung in der Bergwertung.