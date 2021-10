Andre Greipel verpasst Sieg zum Karriere-Abschluss - Cavendish gewinnt

Vor Greipel hatte in Tony Martin ein weiterer prägender deutscher Fahrer des vergangenen Jahrzehnts seine Laufbahn beendet. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister absolvierte bei der WM in Belgien im September sein letztes Rennen. Am Sonntag verabschiedete sich zudem Greipels langjähriger Teamkollege Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel/Bahrain-Victorious) bei Paris-Roubaix aus dem Peloton.