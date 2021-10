Radsport: WM-Pläne der FIFA: UCI "besorgt" über Auswirkungen

Auch bei weiteren internationalen Verbandspräsidenten gebe es "eine Form der Besorgnis", sagte Lappartient: "Tennis, Radsport und Golf sind vielleicht die drei am meisten betroffenen Verbände." Der UCI-Präsident betonte aber auch, "kein Recht" zu haben sich in interne Diskussionen der FIFA einzumischen. In einem Schreiben an FIFA-Präsident Gianni Infantino wolle er dennoch seine Befürchtungen zum Ausdruck bringen, erklärte Lappartient.