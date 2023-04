Radsport: Tod mit 17! Top-Talent stirbt nach Kollaps bei Rennen

Der Kolumbianer stieg kurz vor dem Ziel der zweiten Etappe der Clásica de Anapoima von seinem Rad ab, weil er sich unwohl gefühlt hatte, und brach in der Folge zusammen.

Zwar wurde er sofort durch den Rennarzt versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, in das auch seine Eltern noch eilten. Gerettet werden konnte Ortega aber nicht mehr.

Laut örtlichen Medien starb er an den Folgen eines Herzinfarkts.

Rad-Talent stirbt an Herzinfarkt

„Der kolumbianische Sport ist in Trauer. Ruhe in Frieden“, formulierte das kolumbianische Sportministerium bei Twitter. Auch der Radsportverband äußerte sich. „Juan José hinterlässt eine tiefe Lücke, und wir werden ihn immer in Erinnerung behalten, weil er ein großer Champion werden wollte.“