Platz zwei zum Giro-Auftakt: Schachmann schlägt Pogacar

Maximilian Schachmann hat den Sieg auf der ersten Etappe des Giro d‘Italia nach einer starken Leistung nur knapp verpasst. Der deutsche Hoffnungsträger vom Team Bora-hansgrohe unterlag auf der Zielgeraden in Turin nur Jhonatan Narvaez (Team Ineos). Im Schlusssprint nach 140 km setzte sich Schachmann aber gegen Top-Favorit Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) durch.

Schachmann sorgt für Coup

Den hatte er schon am ersten Tag vor Augen. "Ich habe meine Chance gesucht. Der Sprint war hart, leider habe ich nicht gewonnen", sagte Schachmann, der 22 km vor dem Ziel auf dem Colle della Maddalena zum ersten Mal attackiert hatte. Doch seine Gruppe wurde wieder eingefangen. 3000 Meter vor dem Ziel, an der Rampe von San Vito mit einer Maximalsteigung von 16 Prozent, setzte sich Pogacar erstmals an die Spitze des Felds, doch Narvaez und Schachmann blieben dran und bezwangen den Slowenen im Sprint.