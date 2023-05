Sturz vom Dach mit 92: Drama um deutsche Radsport-Legende

Die 92 Jahre alte Radsport -Legende der ehemaligen DDR kletterte bei seinem Haus in Heyrothsberge bei Magdeburg erst aufs acht Meter hohe Dach und säuberte die Dachrinnen. Im Anschluss rutschte Schur auf dem benachbarten, zwei Meter hohen Schuppen aus und brach sich acht Rippen.

Nachbar und Freunde riefen den Notarzt. „Da stand ein Mann mit Maske vor mir und sagte: Wir müssen operieren“, erklärte Schur der Magdeburger Volksstimme . Einer seiner Knochen hatte seine Lunge verletzt, was eine Not-Operation erforderlich machte, um sein Leben zu retten.

Not-OP rettet „Täve“ Schur das Leben

Professor Thorsten Walles, Leiter der Herz- und Thorax-Chirurgie am Universitätsklinikum in Magdeburg, führte die Operation durch. Er betonte, dass Schurs erstaunlich guter Gesundheitszustand und biologisches Alter von großer Bedeutung waren, um den Eingriff durchführen zu können. Operationen jeder Art sind für Menschen in Schurs Alter stets ein lebensgefährliches Risiko.