„Hatte keinen Bock!“ WM-Favoritin bricht Zeitfahren ab

„Ich hatte kein technisches Problem. In diesem Moment wollte ich aufgeben. Ich merkte, dass ich nicht ready war für dieses Zeitfahren, ich war nicht hungrig“, gesteht die Bernerin.

Schweizer Rad-Star fiel „in ein Loch“

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und zeigt sich dabei sehr reflektiert. „Man kann sagen, ich bin verwöhnt. Bei mir hat selber schon die Kritik-Ratterei im Kopf angefangen. Aber ich habe es so gemacht und bin ok damit“, schildert die 31-Jährige weiter.

Deswegen will sie sich nun erstmal eine Auszeit nehmen: „Um mich zu freuen, was alles passiert ist, um auch wieder Hunger zu bekommen auf das, was noch kommt.“