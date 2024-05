Neuer Name, neue Trikots: Boras Red-Bull-Deal abgeschlossen

Lange hatte es sich angebahnt, nun ist der Zusammenschluss zwischen dem deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe und Red Bull Gewissheit. „Der Deal ist durch“, sagte Teamchef Ralph Denk am Donnerstag in einer Medienrunde: „Viel Papierkram liegt hinter uns, jetzt können wir nach vorne schauen.“

Bereits zur Tour de France (ab 29. Juni) sollen die Neuerungen auch deutlich zu sehen sein, wie Denk klarstellte. Der Name des Teams werde sich bis zu diesem Zeitpunkt in Red Bull-Bora-hansgrohe geändert haben. Auch die Trikots, Helme und anderes an den Fahreroutfits würden angepasst.